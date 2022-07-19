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Начальником рязанского управления ФСБ станет силовик из Башкирии
Предыдущий руководитель, Сергей Ерофеев, ищет новое место работы.

Новым начальником регионального управления ФСБ станет Алексей Пахолков. Об этом пишет «Новая газета».

Алексей Пахолков работал замом начальника главка Республики Башкортостан. Ожидается, что в Рязани официально его представят в ближайшее время.

Сергей Ерофеев, который приезжал в Рязань из Ростовской области, ищет новое место работы. По информации издания, Ерофеев уже передал дела Пахолкову.