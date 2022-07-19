На Кубани с кишечной инфекцией госпитализировали 16 детей, ехавших в поезде

Вологодская транспортная прокуратура начала проверку.

В Краснодарском крае 16 детей, ехавших в группе, госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщила северо-западная транспортная прокуратура.

Случаи инфекции выявили 18 июля при следовании. В поезде № 281 «Череповец-Адлер» ехала группа из 260 детей. У 16 несовершеннолетних зафиксировали случаи острой кишечной инфекции, их госпитализировали в медучреждения.

Вологодская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств, перевозки, питания детей. Специалисты дадут оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.