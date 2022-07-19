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На девяти улицах рязанской Горрощи 20 июля отключат холодную воду
Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе.

На девяти улицах рязанской Горрощи в среду, 20 июля, отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 12:00 до 15:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица 2-я Линия, дома №№ 1—9 (нечетная сторона);
  • улица 3-я Линия, дома №№ 4—20 (четная сторона), 11—25 (нечетная сторона);
  • улица 4-я Линия, дома №№ 1, 2/1, 3, 5, 7, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 65, 67;
  • улица 5-я Линия, дом № 46а;
  • улица 6-я Линия, дома №№ 10, 18, 20, 24, 4, 6, 8;
  • улица Ленинского Комсомола, дом № 57/69;
  • улица Пушкина, дома №№ 13 корпус 1, 13, 18, 27, 35;
  • улица Стройкова, дома №№ 25, 30, 34, 38, 49, 54, 70;
  • улица Татарская, дома №№ 26—68 (четная сторона), 51/15—87 (нечетная сторона).

С 9:30 до 12:30 подачу холодной воды снизят в поселке Солотча по улицам Сосновая, Зеленая, Железнодорожная, Грибная.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.