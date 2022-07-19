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На девяти рязанских улицах 20 июля отключат электричество
Ограничения связаны с работами на воздушной линии.

На девяти рязанских улицах в среду, 20 июля, отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

С 9:30 до 13:00 без ресурса останутся дома №№ 1—133а (нечетная сторона) по улице Советской в Семчине.

С 13:00 до 16:00 света не будет по адресам:

  • улица Авиационная, дома №№ 13, 19, 29, 31, 33, 35;
  • улица Яблоневая, дом № 16,
  • 1-й Сиреневый проезд, дом № 3;
  • 2-й Сиреневый проезд, дома №№ 4, 5, 8, 9, 14, 16;
  • 3-й Сиреневый проезд, дома №№ 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15;
  • 4-й Сиреневый проезд, дома №№ 1а, 3, 5—13;
  • 5-й Сиреневый проезд, дома №№ 2, 8, 10, 12;
  • улица Сиреневая, дома №№ 6, 20, 24.

Отключение связано с работами на воздушной линии. Их проведет МУП «РГРЭС».