Метеоролог рассказал, когда вернется летняя погода

Специалист рассказал, что в ближайшие два дня вокруг столицы будет идти «хоровод циклонов».

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что летняя погода в столичный регион вернется к выходным. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru .

Специалист рассказал, что в ближайшие два дня вокруг столицы будет идти «хоровод циклонов». Ожидаются сильный ветер, проливной дождь. Метеоролог посоветовал не парковать машины рядом с деревьями и линиями электропередачи.

«В среду и четверг интенсивность дождя усилится, а температура воздуха упадет до 18 градусов. Так что возвращения лета в Москву стоит ждать не раньше выходных», — сказал Шувалов.