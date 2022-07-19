Метеоролог рассказал, когда вернется летняя погода
Специалист рассказал, что в ближайшие два дня вокруг столицы будет идти «хоровод циклонов».
Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что летняя погода в столичный регион вернется к выходным. Об этом он сообщил в беседе с
Специалист рассказал, что в ближайшие два дня вокруг столицы будет идти «хоровод циклонов». Ожидаются сильный ветер, проливной дождь. Метеоролог посоветовал не парковать машины рядом с деревьями и линиями электропередачи.
«В среду и четверг интенсивность дождя усилится, а температура воздуха упадет до 18 градусов. Так что возвращения лета в Москву стоит ждать не раньше выходных», — сказал Шувалов.