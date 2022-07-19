Мэр Рязани Елена Сорокина анонсировала изменение структуры администрации города

По ее словам, реорганизация коснется в первую очередь блока городского хозяйства. На него больше всего поступает жалоб от горожан, на проблемы неоднократно также указывал и врио губернатора Павел Малков.

Мэр Рязани Елена Сорокина анонсировала изменение структуры администрации города. Пост об этом в понедельник, 18 июля, она опубликовала на личной странице «Вконтакте».

По ее словам, реорганизация коснется в первую очередь блока городского хозяйства. На него больше всего поступает жалоб от горожан, на проблемы неоднократно также указывал и врио губернатора Павел Малков.

«Нужна четкая вертикаль управления — для межведомственного взаимодействия, не спихивания друг на друга, когда в ответе все и никто. Для оперативности, для результата», — добавила Сорокина.

Она заявила, что теперь в администрации Рязани управление земельных ресурсов и имущественных отношений будет работать совместно с управлением архитектурой и градостроением. По ее мнению, вместе эти два блока будут работать «синхроннее».

«Перераспределяя функционал, мы сокращаем управленческий аппарат. Принято решение о сокращении должности заместителя главы. Очень непростое решение. Но идем вперед. Это первый этап изменений. Будут еще», — заключила Сорокина.