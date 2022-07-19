«Коммерсантъ»: Центробанк ужесточит критерии для определения малого и среднего бизнеса

Центральный банк планирует ужесточить критерии для определения малого и среднего бизнеса. Об этом во вторник, 19 июля,
Сократить реестр планируют из-за того, что примерно четверть предприятий малого и среднего сегментов, которые имеют задолженности по кредитам в общем размере около 50 миллиардов рублей, на деле аффилированы с более крупным бизнесом.
В Центробанке утверждают, что такое положение дел противоречит самой идее малого бизнеса. В регуляторе уточнили, что из реестра будут исключать те компании, которые тесно связано с большим бизнесом, чтобы те не пользовались их льготами.
Помимо этого, из реестра исключат компании с активами и кредитной нагрузкой больше восьми миллиардов рублей. Общий объем кредитов с господдержкой для малого бизнеса тоже могут ограничить — в размере двух миллиардов рублей.