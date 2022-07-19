Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
19°
Срд, 20
17°
Чтв, 21
16°
ЦБ USD 56.56 -1.27 19/07
ЦБ EUR 57.15 -0.74 19/07
Нал. USD 60.71 / 57.74 19/07 12:22
Нал. EUR 63.25 / 58.24 19/07 12:51
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
6 624
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
3 806
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
7 992
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
13 820
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
«Коммерсантъ»: Центробанк ужесточит критерии для определения малого и среднего бизнеса
Из реестра исключат компании с активами и кредитной нагрузкой больше восьми миллиардов рублей, а также те компании, которые тесно связаны с большим бизнесом.

Центральный банк планирует ужесточить критерии для определения малого и среднего бизнеса. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документы регулятора.

Сократить реестр планируют из-за того, что примерно четверть предприятий малого и среднего сегментов, которые имеют задолженности по кредитам в общем размере около 50 миллиардов рублей, на деле аффилированы с более крупным бизнесом.

В Центробанке утверждают, что такое положение дел противоречит самой идее малого бизнеса. В регуляторе уточнили, что из реестра будут исключать те компании, которые тесно связано с большим бизнесом, чтобы те не пользовались их льготами.

Помимо этого, из реестра исключат компании с активами и кредитной нагрузкой больше восьми миллиардов рублей. Общий объем кредитов с господдержкой для малого бизнеса тоже могут ограничить — в размере двух миллиардов рублей.