«Коммерсантъ»: Центробанк ужесточит критерии для определения малого и среднего бизнеса

Из реестра исключат компании с активами и кредитной нагрузкой больше восьми миллиардов рублей, а также те компании, которые тесно связаны с большим бизнесом.

Центральный банк планирует ужесточить критерии для определения малого и среднего бизнеса. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документы регулятора.

Сократить реестр планируют из-за того, что примерно четверть предприятий малого и среднего сегментов, которые имеют задолженности по кредитам в общем размере около 50 миллиардов рублей, на деле аффилированы с более крупным бизнесом.

В Центробанке утверждают, что такое положение дел противоречит самой идее малого бизнеса. В регуляторе уточнили, что из реестра будут исключать те компании, которые тесно связано с большим бизнесом, чтобы те не пользовались их льготами.

Помимо этого, из реестра исключат компании с активами и кредитной нагрузкой больше восьми миллиардов рублей. Общий объем кредитов с господдержкой для малого бизнеса тоже могут ограничить — в размере двух миллиардов рублей.