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Касимовцы остались недовольны реконструкцией городского фонтана
Касимовцы сравнили новый фонтан с «писающим мальчиком».

Касимовцы остались недовольны реконструкцией городского фонтана. Местные жители поделились своим мнением «ВКонтакте».

Касимовцы сравнили новый фонтан с «писающим мальчиком» из-за недостаточно сильной струи, которая стекает в бассейн.

«А где фонтан-то? Я вижу только зеленую вонючую лужу…»

«Бассейн у этого фонтана должен быть раза в два больше. А прыскалка вообще атас!»

«Почему сделал фонтан кто-то, а стыдно мне?»

Также некоторые горожане предложили переделать фонтан. Например, снять верхние шайбы, которые отвечают за брызги, и отрегулировать подачу — «будет смотреться чуть лучше».

В свою очередь касимовская администрация отреагировала на недовольства горожан. Уточняется, что вопрос улучшения работы фонтанов только решается.

«Решаем вопрос улучшения работы фонтанов. Отрегулировали имеющие форсунки, установили частотный преобразователь. Ежедневно проводим очистку форсунок от попадающего мусора», — говорится в сообщении касимовской администрации.