Бывшего футболиста Махача Гаджиева задержали в Москве
По версии РЕН ТВ, он находился в розыске за мошенничество с конца 2021 года.
Бывшего футболиста Махача Гаджиева задержали в Москве. Об этом сообщил
Мужчину остановили на Тверской улице вечером в понедельник, 18 июля. Полицейские хотели проверить его документы. Выяснилось, что спортсмен находится в федеральном розыске больше полугода (по версии источника — с конца 2021 года).
Гаджиева подозревают в мошенничестве. На данный момент решается вопрос о перевозке его в Дагестан.
Махач Гаджиев в разные годы выступал за дублирующий состав московского «Спартака», а также за «Крылья Советов», «Анжи» «Рубин» и другие команды. В 2017 году его приговорили к двум годам условно за мошенничество.
Фото: ФК «Анжи» // ВКонтакте