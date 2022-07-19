Бывшего футболиста Махача Гаджиева задержали в Москве

По версии РЕН ТВ, он находился в розыске за мошенничество с конца 2021 года.

Бывшего футболиста Махача Гаджиева задержали в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Мужчину остановили на Тверской улице вечером в понедельник, 18 июля. Полицейские хотели проверить его документы. Выяснилось, что спортсмен находится в федеральном розыске больше полугода (по версии источника — с конца 2021 года).

Гаджиева подозревают в мошенничестве. На данный момент решается вопрос о перевозке его в Дагестан.

Махач Гаджиев в разные годы выступал за дублирующий состав московского «Спартака», а также за «Крылья Советов», «Анжи» «Рубин» и другие команды. В 2017 году его приговорили к двум годам условно за мошенничество.

Фото: ФК «Анжи» // ВКонтакте