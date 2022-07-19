Apple признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства

По версии ФАС, компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке приложений для iOS.

Компанию Apple признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ФАС .

По версии ведомства, фирма злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений для iOS. Так, согласно корпоративному руководству разработчикам внутри приложений запретили сообщать клиентам об альтернативных способах оплаты, а также о возможности оплаты покупок за пределами App Store.

«Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store», — отметили в ФАС.

Антимонопольщики выдали Apple предупреждение об устранении нарушений. Компания его не исполнила. Служба возбудила дело о нарушении законодательства.

Во вторник, 19 июля, комиссия признала Apple виновной. Размер оборотного штрафа определят во время административного расследования.