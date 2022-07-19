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Администрация Рязани рассказала об этапах работы на Северной окружной
В мэрии отметили, что работа подрядчика организована круглосуточно в несколько смен.

Администрация Рязани рассказала об этапах работы на Северной окружной. Информация об этом во вторник, 19 июля, появилась на сайте мэрии.

Уточняется, что в настоящее время рабочие устанавливают новую ливневую канализацию, расширяют дорогу в районе поворота на 5-й микрорайон Борки, делают коммуникацию. Также специалисты уже приступили к фрезерованию асфальтобетонного покрытия.

В мэрии отметили, что работа подрядчика организована круглосуточно в несколько смен.

«Помимо обновления дорожного полотна на объекте, согласно проекту, предусмотрено уширение проезжей части, устройство велодорожки, строительство линий искусственного электроосвещения и надземного пешеходного перехода. Полное завершение реконструкции Северной окружной дороги запланировано в 2023 году», — говорится на сайте.

Рязанцев попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.