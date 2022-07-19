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Администрация Касимова больше полугода не может заменить ступеньку на лестнице
Соответствующий пост об этом появился в соцсетях.

Администрация Касимова больше полугода не может заменить ступеньку на лестнице. Соответствующий пост во вторник, 19 июля, появился в группе «Реальный Касимов».

Из поста следует, что речь идет о лестнице по улице Губарева. В сентябре 2021 года ремонт лестницы, которая соединяет Успенский овраг и детский сад № 5, провела местная организация «Монолит». Сотрудники заменили прогнившие ступеньки на лестнице.

Однако уже в конце сентября выяснилось, что одной ступеньки не хватает. В темное время суток местные жители падают и травмируются. В октябре администрация Касимова заявила, что в течение месяца проведет осмотр лестницы, но работы так и не были проведены.

В апреле горожане вновь напомнили о ступеньке. И работы вновь не выполнили. Тогда местные жители снова обратились к местным властям.

«Администрация Касимова, можно многое понять в вашем бездействии, но эта ситуация — это за гранью разумного. Вы в течение десяти месяцев не можете прикрепить на лестнице одну маленькую доску? Это же реально опасно, там ходят дети, пожилые люди, освещения нет. Вам писали про случаи падения людей. Но вам абсолютно наплевать на простых людей и на ваши же обещания», — говорится в посте.