Жителей Скопина предупредили о проверке системы оповещения

Комплексная проверка систем оповещения будет проводиться 20 июля.

Жителей Скопина предупредили о проверке системы оповещения. Информацию об этом в понедельник, 18 июля, опубликовали в группе «Город Скопин».

Комплексная проверка систем оповещения будет проводиться 20 июля.

«20 июля будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения РАСЦО и КСЭОН с запуском электрических сирен и громкоговорителей, а также передачей по телевидению и радио информации о проверке системы централизованного оповещения населения», — говорится в посте.

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