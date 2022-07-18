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Жителей Скопина предупредили о проверке системы оповещения
Комплексная проверка систем оповещения будет проводиться 20 июля.

Жителей Скопина предупредили о проверке системы оповещения. Информацию об этом в понедельник, 18 июля, опубликовали в группе «Город Скопин».

Комплексная проверка систем оповещения будет проводиться 20 июля.

«20 июля будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения РАСЦО и КСЭОН с запуском электрических сирен и громкоговорителей, а также передачей по телевидению и радио информации о проверке системы централизованного оповещения населения», — говорится в посте.

Горожан попросили сохранять спокойствие при прохождении учений.

Ранее специалист по выживанию посоветовал россиянам подготовить тревожные чемоданчики.