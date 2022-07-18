Задержанный за продажу наркотиков проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО. Об этом
Залима Керефова задержали за продажу наркотиков в даркнете 8 июля,
В результате обысков в служебных кабинетах в РТА, по месту жительства его сотрудников и в нарколаборатории изъяли 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры. Также у них нашли семь млн рублей и 31 тысячу долларов.
Тело Залима Керифова нашли 16 июля в одиночной камере СИЗО № 1 Ногинска. Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку, где раскаялся в содеянном.