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Задержанный за продажу наркотиков проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО
Залима Керефова задержали за продажу наркотиков в даркнете 8 июля. Он занимался администрированием пяти интернет-магазинов через служебный компьютер.

Задержанный за продажу наркотиков проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT в понедельник, 18 июля.

Залима Керефова задержали за продажу наркотиков в даркнете 8 июля, пишет Lenta.ru. Он занимался администрированием пяти интернет-магазинов через служебный компьютер. Трое сотрудников академии признались в покупке у него наркотиков для личных целей.

В результате обысков в служебных кабинетах в РТА, по месту жительства его сотрудников и в нарколаборатории изъяли 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры. Также у них нашли семь млн рублей и 31 тысячу долларов.

Тело Залима Керифова нашли 16 июля в одиночной камере СИЗО № 1 Ногинска. Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку, где раскаялся в содеянном.