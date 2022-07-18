В Югре мужчина избил возлюбленную на глазах у соседей

Инцидент случился в подъезде многоэтажки города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Югре мужчина избил возлюбленную на глазах у соседей. Кадры в понедельник, 18 июля, опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент случился в подъезде многоэтажки города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщает Telegram-канал, мужчина избил девушку на глазах у прохожих — они закрывали глаза и молча проходили мимо.

От дебошира девушку спасла ее мать Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей. Девушка написала заявление.

Полиция начала проверку.