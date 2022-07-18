В спецпроекте РЗН. инфо появились истории о четырех новых улицах Рязани

РЗН. инфо вместе с Агентством развития туризма Рязанской области запустил продолжение спецпроекта «Улицы Рязани». В нем появились четыре новые улицы — Петрова, Радищева, Горького и Николодворянская.

РЗН.инфо вместе с Агентством развития туризма Рязанской области запустил продолжение спецпроекта «Улицы Рязани». В нем появились четыре новые улицы — Петрова, Радищева, Горького и Николодворянская.

В 2015 году команда РЗН. инфо запустила спецпроект «Улицы Рязани». Авторы 12 историй поделились своими воспоминаниями о том, как выглядели улицы Рязани несколько десятилетий назад, и чем они им запомнились.

Читая тексты, многие увидели в авторах себя благодаря «вкусным» деталям: как ждали в праздники продажи пломбира и шоколадного мороженого, как играли в «казаки-разбойники» и как мяли в булочной хрустящий хлеб ложкой: «У магазинов детства названия просты: „Хлеб“, „Овощи“. Здесь, в хлебном на Первомайке, рядом с перекрестком, — самообслуживание. Обходишь блестящие перила, проходишь вдоль скошенных лотков с хлебом. Если привоз, а под праздники всегда привоз, то здесь и батоны нарезные, и сайка горчичная, и черный дарницкий, у кассы — рогалики! И, вроде, позавтракали, но устоять перед пахучей теплой горбушкой трудно…».

Хотя авторы спецпроекта не ставили перед собой цель сделать свои воспоминания историческими очерками, из их рассказов можно узнать, где появился первый в городе супермаркет, и что согласно регулярному плану развития Рязани улицы получали не названия, а «нумера». Отдельно стоит сказать про фотографии, которые использовали в проекте. Благодаря помощи сотрудников областного архива, читатели смогли познакомиться со снимками, многие из которых никогда раньше не публиковались.

В 2022 году «Улицы Рязани» получили продолжение — Агентство развития туризма Рязанской области поддержало спецпроект. Список будет дополняться новыми улицами. Всего будет опубликовано 10 новых историй.