В Скопинском районе пьяный водитель врезался в столб

В ДТП пострадал пассажир.

В Скопинском районе пьяный водитель устроил ДТП. Об этом сообщили в группе «ДПС Скопин».

ДТП произошло 11 июля на 8 километре дороги Милославское-Большое Подовечье. Житель Милославского района 1966 года рождения в пьяном состоянии на «ВАЗ-21070» не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля, двигавшегося впереди, и столкнулся с попутно ехавшим Chevrolet Niva, а затем съехал на обочину и врезался в столб.

Пострадал пассажир «ВАЗ-21070» 1981 года рождения. Проводится проверка.