В Сапожке столкнулись две иномарки, пострадали три человека

33-летний москвич на Hyundai Tucson пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с Smart Fortwo, который поворачивал налево.

В Сапожке столкнулись две иномарки, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 17 июля, в 17:30. На улице Пушкарская около дома № 49 33-летний москвич на Hyundai Tucson пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с Smart Fortwo, который поворачивал налево.

В аварии пострадали 54-летний водитель и 51-летняя пассажирка Smart, жители Свердловской области. Также травмы получила 27-летняя пассажирка Hyundai.

Проводится проверка.