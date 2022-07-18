В Самарской области в ДТП погибли три человека

74-летний водитель за рулем Skoda Rapid ехал со стороны Самары в сторону Уфы. По неизвестной причине он выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном Fiat.

В Самарской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 17 июля, в 06:30 на 1 104 километре трассе М5 «Урал». 74-летний водитель за рулем Skoda Rapid ехал со стороны Самары в сторону Уфы. По неизвестной причине он выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном Fiat, которым управлял 50-летний водитель.

В аварии погибли водитель Skoda и два его пассажира, которые сидели на заднем сидении — 46-летняя женщина и 43-летний мужчина. Сидевшая на переднем сиденье 69-летняя пассажирка легковушки получила травмы, ее доставили в больницу.

Водитель и пассажир Fiat не пострадали.

Полиция проводит проверку.