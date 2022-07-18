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В Рязанской области к программе «Забота» присоединятся кафе и рестораны
Карту можно получить через отделения МФЦ города Рязани.

В Рязанской области расширят действие соцпрограммы «Забота». Об этом сообщили в облдуме.

Первый зампред облдумы Александр Шевырев отметил, что категории граждан, которые могут стать участниками программы, расширяются. К соцпрограмме присоединились магазины «Канцлер». Право пользоваться картой получили учащиеся вузов и ссузов, одинокие матери. Карту можно получить через отделения МФЦ города Рязани.

Руководитель Торгово-промышленной палаты региона Татьяна Гусева сообщила, что в ближайшее время к проекту присоединятся востребованные у молодежи предприятия сферы услуг — кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центр, центр массажа, фотостудия, академия моделей.

18 июля прошло мероприятие, посвященное присоединению к программе магазинов «Канцлер». Студенты Рязанского колледжа электроники стали первыми обладателями карты «Забота» и воспользовались льготным предложением — приобрели канцелярские принадлежности к наступающему учебному году. Дети на мероприятии получили воздушные шары в подарок, поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте и мастер-классе по рисованию.