В рязанской мэрии объяснили причину «затопления» центра города

В горадминистрации пояснили, что потоп случился из-за мусора, который попал в ливневки во время дождя.

Мэрия прокомментировала информацию о том, что центр города оказался под водой. Об этом в понедельник, 18 июля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По мнению мэрии, потоп случился из-за мусора, который попал в ливневки во время дождя.

«Из-за сильного ливня и залпового сброса воды в ливневки попал случайный мусор, на участке дороги скопилась вода. В настоящее время решетки ливневок расчистили, вода уходит с проезжей части», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Рязани засняли центр города, который оказался под водой. Затопило участок на перекрестке у ТРЦ «Атрон» и улицу Есенина.

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