В Рязани в многоэтажке на Михайловском шоссе произошел пожар
Возгорание случилось рано утром в понедельник, 18 июля.
В Рязани произошел пожар в многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание случилось в понедельник, 18 июля, примерно в 8.16 в квартире одной из многоэтажек по улице Михайловское шоссе. Огонь удалось ликвидировать в 8.49. Площадь пожара составила два квадратных метра.
Никто не пострадал.
В тушении участвовали четыре единицы техники и 12 человек личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.