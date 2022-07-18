В Рязани в многоэтажке на Михайловском шоссе произошел пожар

Возгорание случилось рано утром в понедельник, 18 июля.

В Рязани произошел пожар в многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание случилось в понедельник, 18 июля, примерно в 8.16 в квартире одной из многоэтажек по улице Михайловское шоссе. Огонь удалось ликвидировать в 8.49. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Никто не пострадал.

В тушении участвовали четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.