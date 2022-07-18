В Рязани пройдет VI международный кузнечный фестиваль

Он пройдет с 22 по 23 июля на Лыбедском бульваре со стороны цирка.

В Рязани пройдет VI международный кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров». Об этом сообщили организаторы.

Он пройдет с 22 по 23 июля на Лыбедском бульваре со стороны цирка. Мероприятие организовывает областное правительство совместно с рязанской администрацией.

В фестивале примут участие более 50 кузнецов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Ульяновской, Калужской, Липецкой, Ивановской, Воронежской, Иркутской, и Белгородской областей, а также из Белоруссии, Чеченской Республики, Республики Татарстан и Донецкой Народной Республики.

В рамках двухдневной программы ожидаются мастер-классы, музыльная программа и различные шоу. Также кузнецов поддержат еще и гончары, продемонстрировав древний способ дровяного обжига глиняных изделий.

Программа фестиваля:

Начало мероприятия с 17.00 22 июля.

С 17.00 — мастер-классы для детей и взрослых по художественной ковке и созданию единой кузнечной композиции из фрагментов, выкованных мастерами заранее.

В 18.00 — музыкальная программа с участием групп «Teufelstanz» (средневековая музыка) и «Калевала» (фолк-рок).

23 июля, в субботу фестивальное действо начнется в 12.00.

В 12.00 — мастер-классы для детей и взрослых по художественной ковке, созданию единой кузнечной композиции из фрагментов, выкованных мастерами заранее.

В 20.30 — шоу «Кузнечное искусство» от труппы театральных и цирковых артистов «Театр Экс» (Москва) — карнавальное представление о преображении металла в произведение искусства при помощи огня.

В 21.00 начнется зрелищный показ обжига двухметровых глиняных скульптур, который проведут 3 команды мастеров-керамистов: Галина Сметанина и Андрей Задерий, Наталья Штырева и Виктор Кудрявцев, Ирина и Александр Якушкины,.

Вход на территорию фестиваля свободный.

Ограничение по возрасту 0+

Справка:

Международный кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров» проводится с 2011 года один раз в два года в селе Истье Старожиловского района, где в XII — XIII веках находилось древнерусское поселение, в котором в 1716 году по указу Петра I был создан Истьинский чугуноплавильный и железоделательный завод — один из первых заводов России. На территории поселения сохранилась домна — единственный уцелевший образец плавильной печи XVIII века в Восточной Европе. С 2019 года фестиваль проходит в Рязани.