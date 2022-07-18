В Рязани поймали нетрезвого водителя, повторно севшего за руль пьяным

Ночью в понедельник, 18 июля, в Рязани остановили пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Водителя остановили на улице Островского. Он ехал по дороге без включенных фар. Полиция решила остановить машину для проверки и подала водителю сигнал об остановке.

За рулем оказался пьяный мужчина: от него пахло алкоголем, он шатался из стороны в сторону при выходе из салона машины.

Водителем оказался 40-летний житель Рязани, которого ранее уже лишали прав и назначали штраф в 30 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.