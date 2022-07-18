В Рязани на Михайловском шоссе «Форд» столкнулся с «Рено», есть пострадавший
Авария случилась в понедельник, 18 июля, примерно в 14.30 вблизи дома № 1 по Михайловскому шоссе.
В Рязани столкнулись две иномарки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в понедельник, 18 июля, примерно в 14.30 вблизи дома № 1 по Михайловскому шоссе. Там 44-летний рязанец на Ford Focus поворачивал налево и врезался во встречный Renault Logan, которым управлял 47-летний местный житель.
Пострадал водитель второй иномарки. Ему оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.