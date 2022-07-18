В Рязани могут ликвидировать управление градостроительства и архитектуры
Также предлагается упразднить должность одного из замов главы администрации. В настоящее время ее занимает Сергей Савин.
В Рязани могут ликвидировать управление градостроительства и архитектуры. Об этом
По информации издания, глава администрации Елена Сорокина внесла на рассмотрение гордумы проект изменения структуры администрации.
Документ предлагает ликвидировать должность одного из замов главы администрации, которую сейчас занимает Сергей Савин; управление градостроительства и архитектуры предлагается объединить с управлением земельных ресурсов и имущественных отношений, а управление капитального строительства с управлением ЖКХ.
Документ могут рассмотреть на заседании гордумы в понедельник, 18 июля.