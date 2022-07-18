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В Рязани могут ликвидировать управление градостроительства и архитектуры
Также предлагается упразднить должность одного из замов главы администрации. В настоящее время ее занимает Сергей Савин.

В Рязани могут ликвидировать управление градостроительства и архитектуры. Об этом пишет издание «Вид сбоку».

По информации издания, глава администрации Елена Сорокина внесла на рассмотрение гордумы проект изменения структуры администрации.

Документ предлагает ликвидировать должность одного из замов главы администрации, которую сейчас занимает Сергей Савин; управление градостроительства и архитектуры предлагается объединить с управлением земельных ресурсов и имущественных отношений, а управление капитального строительства с управлением ЖКХ.

Документ могут рассмотреть на заседании гордумы в понедельник, 18 июля.