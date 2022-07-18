Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
20°
Втр, 19
21°
Срд, 20
21°
ЦБ USD 56.56 -1.27 19/07
ЦБ EUR 57.15 -0.74 19/07
Нал. USD 63.06 / 58.48 18/07 16:03
Нал. EUR 64 / 59.05 18/07 16:03
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
5 816
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
3 209
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
7 394
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
13 194
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Петрозаводске в озере нашли останки 26-летней девушки
12 июля она перестала выходить на связь. Камера домофона показали, что она заходила в подъезд многоэтажки, но на улицу уже не выходила.

В Петрозаводске нашли останки 26-летней девушки, которая бесследно пропала из своей квартиры. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Девушка недавно переехала из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. 12 июля она перестала выходить на связь. Камера домофона показали, что она заходила в подъезд многоэтажки, но на улицу уже не выходила.

Криминалисты нашли в ее квартиры следы крови на стенах, потолке и в разных комнатах. А позже в озере нашли останки самой девушки.

В убийстве подозревают соседа. В день пропажи девушки домофонная камера засняла, как он заходил в подъезд, а позже — выходил с сумками. Одна из них похожа на сумку погибшей.

Подозреваемый отказывается давать показания.