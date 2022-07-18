В Петрозаводске в озере нашли останки 26-летней девушки

12 июля она перестала выходить на связь. Камера домофона показали, что она заходила в подъезд многоэтажки, но на улицу уже не выходила.

В Петрозаводске нашли останки 26-летней девушки, которая бесследно пропала из своей квартиры. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Девушка недавно переехала из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. 12 июля она перестала выходить на связь. Камера домофона показали, что она заходила в подъезд многоэтажки, но на улицу уже не выходила.

Криминалисты нашли в ее квартиры следы крови на стенах, потолке и в разных комнатах. А позже в озере нашли останки самой девушки.

В убийстве подозревают соседа. В день пропажи девушки домофонная камера засняла, как он заходил в подъезд, а позже — выходил с сумками. Одна из них похожа на сумку погибшей.

Подозреваемый отказывается давать показания.