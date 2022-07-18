В Новомичуринске пьяный водитель на «Рено» въехал в «ВАЗ», пострадал семимесячный ребенок

Авария случилась накануне в воскресенье, 17 июля, примерно в 16.35.

В Новомичуринске столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в воскресенье, 17 июля, примерно в 16.35. Там 66-летний местный житель сел за руль Renault Logan в пьяном состоянии. Он выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ 2106», которым управлял 23-летний житель Пронского района. Позже инспекторы выяснили, что у него нет права управления транспортными средствами.

Пострадали две пассажирки отечественного автомобиля — 19-ти летняя девушка и семимесячный ребенок. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.