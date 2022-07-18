В Красноярском крае собаки насмерть загрызли 17-летнюю школьницу
Девушка возвращалась ночью от друзей, однако до дома так и не дошла.
В Красноярском крае собаки насмерть загрызли 17-летнюю школьницу. Об этом в понедельник, 18 июля,
Трагедия случилась накануне в воскресенье, 17 июля, в поселке Чиринда Эвенкийского района. Девушка возвращалась ночью от друзей, однако до дома так и не дошла.
Ее тело обнаружили утром того же дня. У девушки были укушенные травмы головы и тела. По мнению следователей, на погибшую напали собаки.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Точная причина гибели девушки будет установлена после проведения экспертизы.