В Калининграде на парковке в машине нашли голого мертвого мужчину

В региональном следкоме подтвердили смерть калининградца и сообщили, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Проводится доследственная проверка.

В Калининграде на парковке в машине нашли голого мертвого мужчину. Об этом пишет издание « Клопс » со ссылкой на экстренные службы региона.

Очевидцы рассказали изданию, что автомобиль Dodge стоял на парковке около «Мясной лавки» на улице Печатной с 15 июля. В нем сидел пьяный мужчина, рядом с ним лежал костыль. Поговорить с мужчиной не вышло, так как он был в неадекватном состоянии.

«На следующий день, 16 июля, мы пришли на работу, машина все так же стояла. Человека внутри было плохо видно, так как автомобиль был припаркован в отдалении, около леска. К концу рабочего дня я подошел ближе и увидел, что он лежит на заднем сидении абсолютно голый без признаков жизни», — рассказал собеседник издания.

В экстренных службах рассказали, что погибший — инвалид, 46-летний местный житель. Предположительно, он поругался с родственниками и ушел из дома, несколько дней жил в машине и пил.

В региональном следкоме подтвердили смерть калининградца и сообщили, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Проводится доследственная проверка.