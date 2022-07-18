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В Калининграде на парковке в машине нашли голого мертвого мужчину
В региональном следкоме подтвердили смерть калининградца и сообщили, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Проводится доследственная проверка.

В Калининграде на парковке в машине нашли голого мертвого мужчину. Об этом пишет издание «Клопс» со ссылкой на экстренные службы региона.

Очевидцы рассказали изданию, что автомобиль Dodge стоял на парковке около «Мясной лавки» на улице Печатной с 15 июля. В нем сидел пьяный мужчина, рядом с ним лежал костыль. Поговорить с мужчиной не вышло, так как он был в неадекватном состоянии.

«На следующий день, 16 июля, мы пришли на работу, машина все так же стояла. Человека внутри было плохо видно, так как автомобиль был припаркован в отдалении, около леска. К концу рабочего дня я подошел ближе и увидел, что он лежит на заднем сидении абсолютно голый без признаков жизни», — рассказал собеседник издания.

В экстренных службах рассказали, что погибший — инвалид, 46-летний местный житель. Предположительно, он поругался с родственниками и ушел из дома, несколько дней жил в машине и пил.

В региональном следкоме подтвердили смерть калининградца и сообщили, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Проводится доследственная проверка.