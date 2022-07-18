В Челябинске кроссовер дважды переехал мужчину на пляже

Первичный осмотр показал, что переломов нет.

В Карталинском районе на пляже водитель Honda CR-V дважды переехал голову отдыхавшему 32-летнему мужчине. Об этом сообщил 74.ru .

Виталий Иванов отдыхал на пляже в поселке Запасное. Он рассказал, что лежал на животе в наушниках и почувствовал резкий толчок. Подняв глаза, он понял, что его переезжает машина.

«Только собрался убирать голову, слышу — водитель заднюю сдает, когда уже весь пляж завизжал, водитель второй раз мне голову переезжает», — сообщил пострадавший.

Отдыхающие перевернули его и вызвали скорую. Он был в сознании. Первичный осмотр показал, что переломов нет.

Полиция начала проверку. Выяснилось, что за рулем был 33-летний мужчина, которого за последний год привлекали за нарушение ПДД шесть раз.