В центре Рязани произошло аварийное отключение света
Проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Днем в понедельник, 18 июля, в Рязани произошло аварийное отключение света в центре города. Об этом сообщили в МУП «РГРЭС».
Электричество отключили по адресам:
- Первомайский проспект;
- Ленина;
- Кудрявцева;
- Почтовая;
- Свободы;
- Горького;
- Полонского;
- Праволыбедская;
- Краснорядская;
- Урицкого;
- Соборная;
- Николодворянская;
- Щедрина;
- Урицкого;
- Садовая.
Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Свет дадут через три часа с момента отключения.