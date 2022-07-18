В центре Рязани произошло аварийное отключение света

Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Днем в понедельник, 18 июля, в Рязани произошло аварийное отключение света в центре города. Об этом сообщили в МУП «РГРЭС».

Электричество отключили по адресам:

Первомайский проспект;

Ленина;

Кудрявцева;

Почтовая;

Свободы;

Горького;

Полонского;

Праволыбедская;

Краснорядская;

Урицкого;

Соборная;

Николодворянская;

Щедрина;

Урицкого;

Садовая.

Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Свет дадут через три часа с момента отключения.