В центре Рязани продают ресторан Bazar за 16 миллионов рублей

Причиной продажи указан «уже состоявшийся переезд учредителя в другую страну».

В центре Рязани продают ресторан Bazar. Соответствующее объявление разместили на сайте Avito.

Его стоимость оценили в 16 млн рублей. В объявлении сказано, что ресторан находится на самой туристической и потоковой улице Почтовой. Отмечается, что заведение работает уже три года.

«В ресторане один из топовых интерьеров, как по дороговизне, так и по уникальности. Что неминуемо приводит все новых и новых гостей, а также туристов», — говорится в сообщении.

Причиной продажи указан «уже состоявшийся переезд учредителя в другую страну».

Фото Avito