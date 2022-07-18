В Бурятии пьяный тракторист раздавил выпавшего из кабины пассажира

47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший умер на месте.

В Бурятии пьяный тракторист раздавил выпавшего из кабины пассажира. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье, 17 июля, около 11:00 в Мухоршибирском районе.

40-летний мужчина выпал из трактора «ХТ-244», который ехал по проселочной дороге. После этого 47-летний водитель переехал пассажира. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

От полученных травм пассажир трактора умер на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку.