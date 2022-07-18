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В Белгородской области три человека погибли в канализационной яме
Следователи опросили свидетелей и назначили экспертизу для установления причин смерти.

В Белгородской области три человека погибли в канализационной яме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 июля, в селе Малакеево Вейделевского района. 46-летний местный житель чистил канализационную яму на своем участке. Мужчина потерял сознание и упал вниз. Это увидела его 58-летняя теща, пыталась ему помочь и тоже упала. Жена погибшего позвала на помощь 60-летнего соседа. Мужчина пытался помочь находящимся в яме людям и также потерял сознание. После этого очевидцы вызвали спасателей. Они достали на поверхность тела погибших.

Следователи опросили свидетелей и назначили экспертизу для установления причин смерти.

Ранее сообщалось, что в Рыбном успели спасти мужчину, потерявшего сознания во время очистки канализации.