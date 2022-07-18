Суд продлил арест подозреваемой в убийстве рязанского подростка
Девушка будет содержаться под стражей до 15 августа.
Арест Марии Корнеевой, которая подозревается в убийстве рязанского подростка, продлили. Об этом в понедельник, 18 июля,
Арест продлили еще в четверг, 14 июля. Девушка будет содержаться под стражей до 15 августа.
Напомним, 8 октября 2021 года она со своим сожителем убила подростка из Стенькино. Ребенка убили баллонным ключом и ножом. Тело спрятали в заброшенном колодце под Рязанью. Труп подростка нашли через пять дней. Следствие рассматривает версию о том, что это было ритуальное убийство.