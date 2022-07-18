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Рязанские полицейские составили протоколы на 12 местных жителей в выходные дни
Всего полицейские выявили и пресекли более 400 административных правонарушений.

Рязанские полицейские составили протоколы на 12 местных жителей в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С вечера пятницы, 15 июля, по вечер воскресенье, 17 июля в центре Рязани сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия. В отделения МВД Советского и Железнодорожного районов доставили 12 человек. На них оформили протоколы об административных правонарушениях:

  • статья 5.35 КоАП («Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») — семь человек;
  • статья 20.20 КоАП («Распитие алкогольной продукции в общественных местах») — четыре человека;
  • статья 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения административного наказания») — один человек;
  • часть 1.1 статьи 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином правил пребывания на территории Российской Федерации») — один человек.

Всего полицейские выявили и пресекли более 400 административных правонарушений.