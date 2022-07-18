Рязанец получил два года тюрьмы за ограбление знакомой

Мужчина обману свою знакомую и украл у нее ювелирные украшения на сумму 150 тысяч рублей.

Рязанец получил два года тюрьмы за ограбление знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ноябре 2021 года ранее судимый 29-летний рязанец обману свою знакомую и украл у нее ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

На суде мужчина полностью признал вину и частично возместил ущерб потерпевшей. Ему назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима.