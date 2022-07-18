Рязанец получил два года тюрьмы за ограбление знакомой
Мужчина обману свою знакомую и украл у нее ювелирные украшения на сумму 150 тысяч рублей.
Рязанец получил два года тюрьмы за ограбление знакомой. Об этом
В ноябре 2021 года ранее судимый 29-летний рязанец обману свою знакомую и украл у нее ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
На суде мужчина полностью признал вину и частично возместил ущерб потерпевшей. Ему назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима.