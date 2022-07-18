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Рязанцы выступили против строительства мини-рынка на улице Гоголя
По словам местных жителей, как началось строительство — началась и антисанитария. В доме уже завелись тараканы и крысы.

Рязанцы выступили против строительства мини-рынка на улице Гоголя. Сюжет об этом в понедельник, 18 июля, сняла ГТРК «Ока».

Речь идет о мини-рынке вблизи дома № 42 по улице Гоголя. На месте уже вырубили деревья, залили территорию бетоном и вскоре поставят продуктовые палатки.

По словам местных жителей, как началось строительство — началась и антисанитария. В доме уже завелись тараканы и крысы.

«Строительство этих торговых площадей — это просто последняя капля, вот стихийный рынок у нас там, туалетов нет, единственный туалет у нас — на рынке платный, они им не пользуются, вот у нас — за контейнерами общественный туалет, при попутном ветре запахи у нас соответствующие», — рассказала жительница дома № 42.

В мэрии пояснили, что разрешение на строительство есть и земельный участок находится в частной собственности. Однако представитель застройщика пояснил, что планируется лишь строительство мини-рынка, а установка туалетов — не его ответственность.

В администрации же заявили, ответственность за соблюдение санитарных норм возложена на другие ведомства: «Соблюдение торговцами санитарных норм осуществляют представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Роспотребнадзор».

Рязанцы также пояснили, что из-за мини-рынка не сможет проехать и скорая. Если в обычные дни дорогу перекрывают большегрузы, то с торговыми палатками ситуация усугубится.