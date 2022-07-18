Россиянам рассказали, как можно наказать курящих соседей

Нарушителя можно сфотографировать, попросить других соседей засвидетельствовать факт проникновения табачного дыма в квартиру, а также вызвать участкового. Далее можно подать исковое заявление в суд.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала рассказал агентству «Прайм» о способах привлечь курящих соседей к ответственности.

Эксперт напомнил, что право дышать чистым воздухом гарантирует конституция России, федеральное законодательство, а также нормы рамочной конвенции ВОЗ, к которой Россия присоединилась в 2008 году.

Согласно этим документам пользование жилым помещением должно осуществляться с учетом прав и интересов всех проживающих, которые обязаны соблюдать нормы закона в сфере охраны здоровья от воздействия табачного дыма.

Юрист отметил, что для фиксации нарушений можно сфотографировать курящего соседа, дым от которого попадает в квартиру. Также можно попросить других соседей засвидетельствовать факт попадания табачного дыма в квартиру из конкретного источника, например, из окна на нижнем этаже. Они же смогут подтвердить, что в квартире имеется стойкий запах табака и исходит он от курящего соседа.

Мацала посоветовал вызвать участкового, который откажет в возбуждении дела, но в отказных материалах может подтвердить наличие стойкого запаха табака в квартире. По словам эксперта, после этого можно подавать исковое заявление в суд о прекращении противоправного поведения и компенсации морального вреда.