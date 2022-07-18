Рецидивистка украла у жительницы Сасова золотые цепочки и крестики

Полиция раскрыла кражу золота из дома жительницы Сасовского района. Вор проник в жилище женщины с помощью её же ключа

Полиция раскрыла кражу ювелирных изделий в посёлке Сотницыно Сасовского района. Об этом сообщает сайт регионального управления МВД.

51-летняя жительница посёлка обратилась в правоохранительные органы и сообщила о пропаже золотых цепочек и крестиков. При этом никаких следов взлома в жилище не было.

Выяснилось, что женщина часто оставляет ключ от входной двери на гвоздике у косяка, когда уходит из дома. Этот ключ был без труда найден преступницей — 35-летней жительницей села Алешино. Это уже не первая совершённая ей кража из незапертого дома.

Теперь рецидивистке грозит до 6 лет лишения свободы.