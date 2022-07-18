Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
20°
Втр, 19
21°
Срд, 20
21°
ЦБ USD 56.56 -1.27 19/07
ЦБ EUR 57.15 -0.74 19/07
Нал. USD 63.06 / 58.48 18/07 16:03
Нал. EUR 64 / 59.05 18/07 16:03
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
5 816
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
3 208
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
7 394
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
13 193
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Песков: у специальной военной операции нет четких временных рамок
Он заявил, что специальная военная операция завершится тогда, когда будут достигнуты все ее цели.

Специальная военная операция на Украине не имеет четких временных рамок. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана, фрагмент которого показали в эфире «России 24».

По словам Пескова, специальная военная операция завершится тогда, когда будут достигнуты все ее цели.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок. Главное — эффективность выполнения этой операции», — указал представитель Кремля.

Представитель Кремля также добавил, что российские военные делают все возможное, чтобы как можно меньше нанести ущерб гражданской инфраструктуре.