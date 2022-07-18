Песков: у специальной военной операции нет четких временных рамок

Он заявил, что специальная военная операция завершится тогда, когда будут достигнуты все ее цели.

Специальная военная операция на Украине не имеет четких временных рамок. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана, фрагмент которого показали в эфире «России 24».

По словам Пескова, специальная военная операция завершится тогда, когда будут достигнуты все ее цели.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок. Главное — эффективность выполнения этой операции», — указал представитель Кремля.

Представитель Кремля также добавил, что российские военные делают все возможное, чтобы как можно меньше нанести ущерб гражданской инфраструктуре.