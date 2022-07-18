На пяти улицах Рязани 19 июля отключат холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На пяти улицах Рязани 19 июля отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 19 июля, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат на улице Павлова, в домах №№ 1, 1 корпус 1, 3.

С 09:30 до 12:30 холодной воды не будет в поселке Солотча, на улицах Грибной, Сосновой, Зеленой и Железнодорожной.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Ранее рязанцев предупредили о массовом отключении горячей воды.