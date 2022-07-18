Москвичи в коммунальной квартире шесть лет жили по соседству с трупом

Мужчина выпивал и ни с кем не общался. Шесть лет назад он сказал соседям, что уедет к родственникам в Курскую область.

Москвичи в коммунальной квартире шесть лет жили по соседству с трупом. Об этом пишет « МК ».

Жители коммунальной квартиры на Земляном Валу шесть лет не замечали труп умершего соседа. Они не чувствовали неприятного запаха так как курили на кухне.

Мумифицированное тело 71-летнего мужчины обнаружили случайно. В квартире возникли проблемы с проводкой и жители вызвали электрика. Он забрался на лестницу напротив комнаты пенсионера и случайно облокотился на дверь, которая открылась из-за прогнившей щеколды.

На диване соседи увидели труп пенсионера. Ранее он выпивал и ни с кем не общался. Шесть лет назад мужчина сказал соседям, что уедет к родственникам в Курскую область.

Следователи предположили, что мужчина умер зимой от острой сердечной недостаточности: на нем было надето термобелье с длинным рукавом, брюки и шерстяные носки. Сообщается также, что в его квартире не было никаких продуктов питания.