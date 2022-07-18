Минтранс опроверг отсутствие рабочих на Северной окружной в выходные дни
В подтверждение минтранс приложил фотографию от 17 июля с места работ.
Минтранс опроверг отсутствие рабочих на Северной окружной в выходные дни. Об этом ведомство сообщило в соцсетях.
«В ходе реконструкции выявили большое количество неучтенных коммуникаций. Дабы предотвратить их повреждение, ночные работы временно приостановлены. В дневное время работы не прекращаются», — говорится в сообщении.
В подтверждение минтранс приложил фотографию от 17 июля с места работ.
Ранее рязанцы обратили внимание на отсутствие рабочих на Северной окружной.