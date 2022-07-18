«Известия»: союз потребителей России предложил производителям выкупить неисправные авто

Организация пояснила, что в настоящее время ремонт большинства автомобилей по гарантии невозможен из-за приостановки ввоза необходимых деталей.

Союз потребителей России предложил производителям выкупить неисправные автомобили. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на председателя союза Петра Шелища.

Шелищ уточнил, что, согласно закону о защите прав потребителей, производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы. Если срок службы для товара не установлен, то это требование действует десять лет со дня продажи.

В настоящее время ремонт многих иностранных автомобилей по гарантии невозможен из-за приостановки ввоза необходимых деталей. В связи с этим союз потребителей России предложил зарубежным автопроизводителям выкупать неисправные машины у граждан по рыночной цене. Соответствующее письмо они направили в ассоциацию европейского бизнеса.