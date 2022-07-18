Глава МИД Украины заявил, что будет вести переговоры с Россией только «после ее поражения»

Кулеба добавил, что другие условия они не рассматривают.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие возобновления переговоров. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила «Лента.ру».

По его словам, Украина будет вести переговоры о мире с Россией, только «после ее поражения» на поле боя. Другие условия они не рассматривают.

Кулеба добавил, что речи о мире быть не может после ракетных ударов военных сил России и продолжения штурмовых действий на востоке страны.

«Каждым таким заявлением россияне демонстрируют не готовность к переговорам. (…) Никаких переговоров о мире по состоянию на сейчас нет по вине российской стороны и никто на эту тему не встречается», — сказал Кулеба.