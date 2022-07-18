Депутаты поддержали изменение структуры администрации Рязани

Соответствующее решение приняли в понедельник, 18 июля, на заседании гордумы.

Депутаты поддержали изменение структуры администрации Рязани. Соответствующее решение приняли в понедельник, 18 июля, на заседании гордумы.

Согласно документу, должность заместителя главы администрации, который курирует управления капитального строительства и градостроительства и архитектуры, ликвидируется. Этот пост занимал Сергей Савин.

Сами управления продолжат работу. Их станут курировать вице-мэры Олег Федин и Борис Ясинский.

Еще до принятия решения депутат Сергей Самарский поблагодарил Савина за работу и поздравил с днем рождения, которое он празднует 18 июля.

Ранее стало известно, что в Рязани могут ликвидировать управление градостроительства и архитектуры.