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Депутатов рязанской гордумы лишили слова на два заседания после конфликта с «засовыванием микрофона в одно место»
Перед принятием окончательного решения Сидоров и Захаров высказались.

Депутатов рязанской гордумы Алексея Захарова и Александра Сидорова лишили слова на два заседания. В понедельник, 18 июля, рассмотрели вопрос о нарушении правил депутатской этики. Эвелина Волкова озвучила позицию фракции КПРФ и предложила не лишать депутатов права голоса, так как вопросы на заседаниях могут касаться округов, на которых избирались Захаров и Сидоров.

«Там не было ни политической, ни партийной тематики. Конфликт произошел на личностной почве», — отметила Волкова и назвала наказание непонятыми мерами, так как конфликт произошел после заседания.

Она предложила, чтобы депутаты при всех извинились, но эту инициативу депутаты не поддержали. Либерал-демократ Дмитрий Володин назвал наказание «перебором», а фракция «Единая Россия» его поддержала.

Еще один однопартиец Захарова — Петр Пыленок заявил, что Захаров не был зачинщиком конфликта, а меры для него применяются аналогичные, что и для Сидорова. Поэтому он предложил пересмотреть наказание. Его инициативу также не поддержали.

Перед принятием окончательного решения Сидоров и Захаров высказались.

Сидоров процитировал Героя России Магомеда Нурбагандова: «Давайте голосовать и «работайте братья».В итоге депутатов лишили слова на текущее заседание [18 июля] и последующее.

Напомним, на заседании гордумы Александр Сидоров пригрозил Алексею Захарову «засунуть микрофон в одно место». Захаров сообщил, что намерен обратиться в полицию. Сидоров от комментария отказался. На произошедшее также отреагировала Ксения Собчак.