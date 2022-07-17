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Журналистку Марину Овсянникову задержали в Москве
Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.

По его словам, женщину задержали у нее дома и пока неизвестно, куда отвезли.

«Предполагаю, что это как-то связано с ее пикетом», — отметил адвокат.

Официальных комментариев полиции пока нет.

Несколько дней назад Овсянникова устроила одиночный пикет в столице.

Напомним, в марте редактор программы «Время» Марина Овсянникова появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания и встала за ведущей Екатериной Андреевой. После служебной проверки ее уволили, суд оштрафовал журналистку. После этого Овсянникова несколько месяцев работала для немецкого издания Die Welt.